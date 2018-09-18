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Brexit

BMW намерен приостановить работу на своем заводе в Оксфорде на 4 недели после Brexit

Таким образом в компании хотят минимизировать риски, связанные с возможным прекращением поставок запчастей

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн BMW планирует приостановить работу на своем заводе в Оксфорде на четыре недели с 1 апреля 2019 года - непосредственно после формального выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщила во вторник журналистам представитель компании.

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В Оксфорде BMW производит малолитражки Mini. "Тем самым мы хотим минимизировать риски, связанные с возможным прекращением поставок запчастей в случае, если не будет заключено соглашение по Brexit", - приводит слова представителя концерна агентство Reuters.

По ее словам, BMW считает, что дело до "жесткого" Brexit не дойдет, те не менее намерен предусмотреть все возможные варианты.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому - прим.ТАСС), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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