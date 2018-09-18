Комитет Госдумы рекомендовал принять отчет об исполнении бюджета РФ за 2017 год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об исполнении федерального бюджета за 2017 год.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в январе - декабре 2017 года сложились в сумме 15,1 трлн рублей, или 102,5% прогнозного показателя на год (в 2016 году - 13,5 трлн рублей, или 100,7%). Из общего объема доходов федерального бюджета нефтегазовые доходы составили 5,97 трлн рублей, или 103% прогнозного показателя, ненефтегазовые - 9,1 трлн, или 102,1%. Общий объем доходов по сравнению с уровнем в 2016 году увеличился на 1,6 трлн рублей, или на 12,1%.
Согласно оценке Счетной палаты РФ, по 104 видам доходов исполнение за 2017 год не достигло уровня прогноза поступлений, указанного в законе о федеральном бюджете на 2017 год, на 89,6 млрд рублей.
Расходы федерального бюджета в 2017 году исполнены в сумме 16,4 трлн рублей, или 96,5% показателя сводной росписи с изменениями (в 2016 году - 16,4 трлн рублей, или 98,7%).
По данным Счетной палаты, общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 591,1 млрд рублей, из них около 75% составляют неиспользованные бюджетные ассигнования, остатки по которым в соответствии с бюджетным законодательством РФ направляются в 2018 году на те же цели.
Дефицит федерального бюджета по итогам 2017 года сложился в сумме 1,3 трлн рублей (1,5% утвержденного ВВП) при утвержденном годовом объеме дефицита в 2 трлн руб. Финансирование дефицита бюджета РФ в основном обеспечено за счет использования средств Резервного фонда, а также средств по операциям с государственными ценными бумагами. Размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, составило 1 трлн 756,4 млрд рублей, погашение - 633 млрд рублей.
Объем ВВП в январе - декабре 2017 года в текущих рыночных ценах сложился в сумме 92 трлн рублей, или 99,8% прогнозируемого объема. Динамика темпов прироста ВВП в течение года характеризуется следующими данными: в I квартале 2017 году прирост составил 0,5% к аналогичному периоду 2016 года, во II квартале - 2,5%, в III квартале - 1,8%, в IV квартале (по оценке Счетной палаты) - 1,3%. В целом за 2017 год рост ВВП составил 1,5%, что существенно ниже прогнозного значения (2,1%), учтенного в расчетах к Федеральному закону N415-ФЗ (с изменениями). Отрицательная динамика добавленной стоимости в целом за 2017 год наблюдалась в строительстве (снижение на 0,2%), а также образовании (снижение на 0,1%) и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (снижение на 0,2%).