Росстат сообщил о снижении доли бедных в России во II квартале до 12,8%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2018 года снизилась на 1,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составила 12,8% от населения страны. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, в первом квартале текущего года за чертой бедности находились 20,8 млн человек, тогда как во втором квартале 2018 года - 18,8 млн человек, свидетельствуют данные статслужбы.
При этом по сравнению со вторым кварталом 2017 года число бедных снизилось на 1 процентный пункт или 1,4 млн человек.
Средний прожиточный минимум в России в расчете на душу населения вырос в отчетном периоде на 4% по сравнению с первым кварталом 2018 года и достиг 10 тыс. 444 рублей. Ко второму кварталу предыдущего года рост показателя составил 1,1%, добавили в Росстате.
Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года уровень бедности в России показал снижение впервые с 2012 года. Так, по данным Росстата, средняя доля бедных в прошлом году составила 19,3 млн человек против 19,5 млн в 2016 году. С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель бедности рос, а затем в 2015-2016 годах стабилизировался на отметке 13,3%.
Задолженность по зарплате
Задолженность по зарплате в России на 1 сентября 2018 года составила 3 млрд 219,4 млн рублей, что на 5% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 616 млн рублей (19,1%), а в 2016 году и ранее - 1,108 млрд рублей (34,4%).
Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2018 года имелась перед 47 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 49% - работники обрабатывающих производств; 21% - строительства; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта; 4% - добычи полезных ископаемых.