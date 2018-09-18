Комитет Госдумы утвердил отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2017 год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год.
Доходы бюджета ФОМС составили 1,737 млрд рублей, что на 31,2 млрд руб. или на 1,8% выше утвержденного объема. Все расходные обязательства бюджета ФОМС выполнены. Расходы произведены в сумме 1,655 трлн руб., из которых на реализацию территориальных программ ОМС направлено субвенций в размере 1,537 трлн руб. Субвенция обеспечила установленный программой государственных гарантий подушевой норматив в размере 8,896 тыс. руб. (на 5,4% больше показателя 2016 года).
Вся высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, была оплачена за счет средств ОМС. На эти цели направлено 96,7 млрд руб. (100% от утвержденного объема) Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 1 млн. человек. Полностью удовлетворены заявки субъектов РФ на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам: из бюджета ФОМС на эти цели направлено 3 млрд руб., что позволило привлечь на работу в село, рабочие поселки и поселки городского типа свыше 5 тыс. врачей.
По заявкам Фонда социального страхования РФ на оплату родовых сертификатов перечислено 16,1 млрд руб. Бюджет исполнен с профицитом в размере 82,2 млрд руб. В ходе исполнения бюджета средства на госпрограмму "Развитие здравоохранения" были увеличены на 44,8 млрд руб., из них 34 млрд руб. - лекарственное обеспечение федеральных льготников, 6 млрд руб. - софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в регионах, 4 млрд руб. - закупка лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.