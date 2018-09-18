Сбербанк до конца 2019 года увеличит сеть в сельской местности до 11,5 тыс. офисов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует до конца 2019 года увеличить сеть в сельской местности с 8 тыс. до 11,5 тыс. офисов, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"До конца 2019 года физическое присутствие Сбербанка через офисы и агентскую сеть будет увеличено с 8 тыс. до 11,5 тыс. офисов. Таким образом, мы увеличим доступность и улучшим качество услуг", - отметил Греф.
По его словам, банк также готовит новую концепцию развитию своей филиальной сети.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что около 95% сельских и малонаселенных пунктов не имеют подразделений банков.
ЦБ намерен создавать благоприятные условия для открытия кредитными организациями отделений в малонаселенных пунктах. Регулятор рассчитывает к концу 2020 года увеличить доступность финансовых услуг в малых городах и на селе минимум в два раза.