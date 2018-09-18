Китай с 24 сентября введет пошлины на товары из США на общую сумму в $60 млрд

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Китая 24 сентября введут таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму в $60 млрд, говорится в опубликованном во вторник вечером заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.
"С 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск) 24 сентября в отношении упомянутых в первом приложении 2943 товарных позиций и 1078 товарных позиций из второго приложения будут введены пошлины в 10%. В отношении 974 товарных позиций третьего приложения и 662 товарных позиций четвертого приложения будут введены пошлины в 5%", - приводит заявление ведомства агентство "Синьхуа".
Как отмечается, Китай призывает США предотвратить дальнейшую эскалацию торговых трений и надеется на равноправный диалог. "Китай в очередной раз подчеркивает, что целью вышеизложенных тарифных мер является предотвращение эскалации торговых трений. Это вынужденная реакция на унилатерализм и протекционизм США", - говорится в документе.
"Китай надеется, что американская сторона прекратит торговые трения, а также на то, что КНР и США посредством равноправного, искреннего и прагматичного диалога, исходя из принципов взаимного уважения, будут совместно защищать взаимную выгоду двусторонних торгово-экономических отношений, принципы свободной торговли и многосторонней торговой системы, а также вместе содействовать процветанию и развитию мировой экономики", - указывается в заявлении.