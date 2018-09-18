Трамп обвинил Китай в попытке повлиять на выборы в США с помощью торговой политики

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытке повлиять на выборы в Соединенных Штатах с помощью торговой политики, направленной против американских фермеров и рабочих. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в Twitter вскоре после объявления властей КНР о начатом во Всемирной торговой организации (ВТО) разбирательстве из-за введенных США таможенных пошлин, а также возможном введении ответных мер на эти тарифы.
"Китай открыто заявил, что они активно пытаются оказать влияние и изменить результаты наших выборов, нанося удар по нашим фермерам, скотоводам и промышленным рабочим, потому что они поддерживают меня. Китай не понимает, что эти люди - настоящие патриоты, которые прекрасно осознают, что Китай на протяжении слишком многих лет вел торговлю с Соединенными Штатами лишь в свою пользу. Они также знают, что именно я - тот человек, который знает, как положить этому конец", - написал Трамп.
Он пригрозил Китаю новыми мерами экономического характера в том случае, если американские фермеры и рабочие пострадают от действий властей в Пекине.
Ранее президент США объявил о введении 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
В опубликованном во вторник вечером сообщении министерства коммерции КНР сообщается, что из-за решения правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство в ВТО. Кроме того, отмечается в коммюнике, китайские власти будут вынуждены пойти на ответные меры после повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайской продукции.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями по 34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.