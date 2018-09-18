Эксперт: транспортная система Москвы развивается темпами, опережающими крупные города США

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская транспортная система развивается гораздо быстрее транспортных систем многих западных городов, включая американские мегаполисы Детройт, Лос-Анджелес и Чикаго. Такое мнение во вторник высказал ТАСС специалист в области транспортного строительства и городского планирования, профессор университета Пенсильвания (США) Вукан Вучик.
Во время своего визита в Москву эксперт посетил ряд транспортных объектов, в том числе, электродепо имени Баумана, парк электробусов на улице Бочкова, музей Московского метрополитена, зарядную станцию электробусов на ВДНХ, Центр организации дорожного движения. "Я рад отметить, что при действующем правительстве проведена большая работа, сделаны верные шаги, и ситуация в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Москва - город мирового уровня в сфере транспорта, опережающий такие мегаполисы США, как Детройт, Лос-Анджелес и Чикаго", - сказал собеседник агентства.
Эксперт вместе с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым совершил поездки на трамвае нового поколения "Витязь-М" и на электробусе, высказав мнение, что российская столица, сделавшая ставку на электрический транспорт, выбрала "правильный путь". "Москва приняла решение в будущем отказаться от закупки дизельного городского транспорта, что очень важно для экологии. Города, которые делают ставку на электрический транспорт, становятся удобными для проживания, экологически чистыми, по ним приятно ходить", - подчеркнул Вучик.
"Самое главное, политика Москвы направлена на то, что в центре внимания теперь человек, а не автомобиль. В Москве убрали маршрутки, заменив на автобусы, в наземном транспорте отменили турникеты, которые уменьшали скорость посадки и высадки пассажиров, развиваются пассажирские сервисы. Но всегда есть, к чему стремиться и куда улучшаться. Уверен, что с поддержкой горожан все инновации и реформы будут проходить проще", - заключил эксперт.
Ранее власти Москвы сообщали, что с 2021 года столица перестанет закупать дизельный транспорт и полностью перейдет на эксплуатацию электрического. Для этих целей ежегодно планируется закупать до 300 машин по контракту жизненного цикла.1 сентября на городские маршруты вышли первые электробусы.