ОС Android появится в автомобилях Renault, Nissan и Mitsubishi к 2021 году

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французско-японский альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует к 2021 году оснастить автомобили операционной системой Android и сервисами Google. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.
"Наше сотрудничество с Google предоставит владельцам автомобилей возможность пользоваться функциями, которые в настоящее время доступны в ограниченной степени, путем подключения устройства с платформой Android", - отметил старший вице-президент альянса из отдела развития бизнеса Хади Заблит. По его словам, в транспортные средства, продаваемые членами альянса, будет установлена система навигации Google Maps, персональный помощник Google Assistant, а также магазин приложений Google Play. Для каждой модели автомобиля обещают создать уникальный клиентский интерфейс и дополнительные функции на базе общей платформы Android.
Как подчеркивают представители альянса, платформа будет совместима и с устройствами, работающими на базе других операционных систем, включая Apple iOS. Одной из основных особенностей новой информационно-развлекательной системы станет возможность использования голосового сервиса Google. Путем объединения новейших технологий альянса и Google, автомобили каждого бренда получат одну из самых продвинутых на мировом рынке мультимедийных систем.
Это будет способствовать реализации плана, в соответствии с которым Renault-Nissan-Mitsubishi намерен увеличить объем продаж транспортных средств более чем на 14 млн штук в год к концу 2022 года, говорится в заявлении.
Этот альянс - один из мировых лидеров по продаже автомобилей. По итогам 2017 года компания реализовала около 10,6 млн машин. Своим успехом Renault и Nissan во многом обязаны партнерством с 2016 года с японской компанией Mitsubishi Motors. Альянс активно сотрудничает сейчас с российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", которая выпускает автомобили LADA, Renault, Nissan и Datsun. Продажи "АвтоВАЗа" в январе - июне 2018 года выросли на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 169,9 тыс. автомобилей.