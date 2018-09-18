Торгпред РФ: российско-чешское сотрудничество в области энергетики набирает обороты

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие России и Чехии в энергетической области динамично развивается, что подтвердило состоявшееся во вторник в Праге заседание профильной рабочей группы межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между странами. Об этом заявил ТАСС торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь.
"Сотрудничество России и Чехии в области энергетики идет успешно, набирает обороты, - подчеркнул он. - Российские энергетические поставки составляют 68% нашего экспорта в республику".
По его словам, за первые шесть месяцев текущего года российско-чешский товарооборот увеличился на 10% и составил $4,6 млрд. При этом объем российского экспорта вырос на 2,7%, составив $2,6 млрд.
"Основной частью российского экспорта традиционно является минеральное топливо, поставки которого в долларовом исчислении возросли на 10,2% и составили почти $1,8 млрд", - сказал Сергей Ступарь. Он отметил, что активно продолжаются и поставки российского газа. По его словам, на заседании рабочей группы отмечалось, что "по итогам первых семи месяцев текущего года было поставлено более 20 млрд куб. м газа в Чехию".
Как сообщил торгпред РФ, заседание рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики проходит на периодической основе. По его итогам во вторник подписан протокол, который станет одним из базисных документов для намеченного на ноябрь текущего года заседания российско- чешской межправительственной комиссии, которое состоится в Праге.
"У участников заседания рабочей группы по энергетики не было дополнений и возражений по проекту протокола, который экспертами был заранее подготовлен. Документ был утвержден и подписан к общему удовлетворению сторон", - подчеркнул торгпред РФ в Чехии.