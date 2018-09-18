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РЖД намерены распространять принцип работы МЦК в городах-миллионниках

Ранее РЖД сообщали, что планируют сократить с 2019 года интервалы в движении поездов на МЦК до четырех минут

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерены распространять принцип работы Московского центрального кольца (МЦК) в других городах-миллионниках. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на саммите в рамках выставки InnoTrans в Берлине.

"Мы испытали этот механизм в Москве и понимаем, что для больших городов, больше 1 млн человек, этот принцип хорош, и мы будем его распространять по стране", - сказал он.

Ранее РЖД сообщали, что планируют сократить с 2019 г. интервалы в движении поездов на МЦК до четырех минут. В мае 2017 г. РЖД сократили интервал движения в часы "пик" с шести до пяти минут, в другое время - с 12 до 10 минут.

С момента запуска линии два года назад поезда МЦК перевезли свыше 222 млн пассажиров. В будни пассажиропоток превышает 400 тыс. пассажиров.

Московское центральное кольцо - внутригородская кольцевая линия пассажирских электропоездов, которая использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги. Линия интегрирована с Московским метрополитеном и радиальными железнодорожными линиями, время работы совпадает с графиком метрополитена (с 05:30 до 01:00). Общая протяженность МЦК составляет 54 км (31 станция). Запуск магистрали в пассажирскую эксплуатацию состоялся в 2016 г. в день города, 10 сентября.

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