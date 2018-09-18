"Лукойл" в рамках buyback 12-14 сентября купил акций на $26,6 млн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках программы обратного выкупа акций 12-14 сентября приобрел 390,816 тыс. акций по $67,96 за штуку - на $26,6 млн, говорится в сообщении компании.
Акции приобретала Lukoil Securities Limited в соответствии с программой, объявленной 30 августа 2018 года.
"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Приобретением акций будет заниматься дочерняя структура "Лукойла" - Lukoil Securities Limited. Завершить программу выкупа акций планируется 30 декабря 2022 года.
При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если программа, которая будет запущена с 3 сентября 2018 года, завершится ранее 2022 года.
Акционеры "Лукойла" одобрили уменьшение уставного капитала компании путем приобретения 100,6 млн акций по фиксированной цене. Глава и крупнейший акционер компании Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит порядка 30%, а участие вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна в капитале - 10%.
Сейчас у Алекперова 24,8% компании, у Федуна - 9,8%, структуры ИФД "Капиталъ" владеют около 8%, дочерней структуре Lukoil Investment Cyprus принадлежит более 16%