Ирландская продовольственная компания Kerry открыла первый завод в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Компания Kerry (штаб-квартира находится в Ирландии) открыла во вторник свой первый завод в России в городском округе Истра Московской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в городском округе Истра состоялась официальная церемония открытия первого в России завода компании Kerry. <…> Новый производственно-складской комплекс, построенный в соответствии с международными стандартами качества, занял более 7000 квадратных метров и насчитывает более 50 сотрудников", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в предприятие в пресс-службе завода ТАСС не назвали. Согласно данным компании, завод в Истре будет выпускать пищевые ингредиенты для мясоперерабатывающей отрасли и снеки. Он сможет производить до 26 тыс. тонн продукции в год.

"Данное предприятие будет работать не только на рынок России, но и на рынок ближнего зарубежья. Большое количество продуктов отсюда из Истры будет отправляться в соседние регионы и страны: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан", - сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на церемонии открытия завода. Его слова процитировали в пресс-службе регионального министерства. Разин добавил, что обсуждаются планы дальнейшего сотрудничества с Kerry.

"Мы верим в развитие российского рынка - объем розничной торговли в стране, согласно прогнозам аналитиков, к 2020 году увеличится на 6,8%. И мы считаем, что мы можем сыграть определенную роль в этом и в развитии общественного питания. К тому же сегодня Российская Федерация выступает в роли "моста" к странам Таможенного союза и СНГ, в развитии которых мы также заинтересованы", - цитируется в сообщении слова генерального директора ООО "Керри" Оливье Пикара.

Согласно материалам пресс-службы, группа компаний Kerry начала работать в РФ в 2006 году. В 2014 году в Москве был открыт центр разработок и инноваций. Всего в мире у компании более 130 производственных объектов, продукты поставляются в 140 стран. Доход Kerry в 2017 году составил €6,4 млрд евро.