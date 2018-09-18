Министр нефти Ирана пропустит встречу ОПЕК+ в Алжире

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане не примет участие во встрече министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, которая состоится 23 сентября в Алжире. Об этом Зангане заявил журналистам, сообщает агентство Bloomberg.
Вместо него во встрече будет участвовать представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.
23 сентября в Алжире пройдет очередное заседание министерского мониторингового комитета. Встречи министров комитета проходят раз в два месяца с начала 2017 года, когда в силу вступило соглашение об ограничении добычи нефти.
Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК+ меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+.
В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.