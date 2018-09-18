Индекс Мосбиржи впервые превысил 2400 пунктов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи впервые в истории торгов превысил 2400 пунктов, следует из данных Московской биржи. В частности, показатель вырос на 1,12%, до 2400,28 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся 2%, до 1121,5 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,87%, до $78,72 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия считает приемлемой цену на нефть выше $80 за баррель. Источники Bloomberg добавили, что в прошедшие недели официальные лица королевства, включая министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, провели встречи с инвесторами и трейдерами, на которых обсуждалась динамика нефтяного рынка. В ходе этих встреч саудовская сторона отмечала, что королевство больше не может удерживать цену нефти ниже уровня в $80. Такого уровня Brent в последний раз достигала 12 сентября.

В Алжире 23 сентября пройдет очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК+ меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+. В его состав входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.