Силуанов призвал китайских инвесторов участвовать в инфраструктурных проектах РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство России призывает китайских инвесторов вкладывать средства в инфраструктурные проекты в РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Реализация национальных целей и задач, поставленных президентом России, предусматривает вложение ресурсов в инфраструктурные проекты, связанные со стимулированием экономической активности бизнеса. Мы будем рады, если китайские инвесторы присоединятся к этому процессу", - передал слова Силуанова его официальный представитель Андрей Лавров.

Сейчас 11 проектов комиссии находятся в высокой степени готовности, 16 проектов - на стадии реализации. Значительный объем средств в эти проекты вложили китайские партнеры, добавил Силуанов.

Китай для России - особый стратегический партнер, товарооборот между странами растет и в этом году может превысить $120 млрд, отметил первый вице-премьер РФ.

Заседание комиссии прошло в Москве, Силуанов выступает ее сопредседателями. Со стороны Китая пост сопредседателя комиссии занимает заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн. По информации Лаврова, они провели встречи в узком и широком форматах.