КНР будет активнее сотрудничать с Сербией по проекту "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай намерен развивать двустороннее сотрудничество с Сербией в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник в Доме народных собраний в Пекине на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Китай и Сербия намерены рука об руку вместе строить "Один пояс, один путь", усиливать сопряжение стратегий развития двух государств, а также содействовать развитию и углублению сотрудничества во благо народам обеих стран", - приводятся слова главы государства в сообщении МИД КНР. Как отметил Си Цзиньпин, Китай намерен вместе с Сербией продолжать решительно отстаивать важнейшие интересы двух государств, а также сообща защищать мультилатерализм и международную справедливость.

В свою очередь президент Сербии выразил поддержку продвигаемой Китаем экономической инициативы. "Как правильно заявил председатель КНР Си Цзиньпин, реализация "Одного пояса, одного пути" служит на благо не только Китая, но и приносит благополучие другим народам", - указал он.

"Классическим примером этого является возвращение к жизни сталелитейного завода в Смедерево. Это мощное свидетельство того, как инициатива "Один пояс, один путь" позволила Сербии повысить занятость и поднять темпы экономического роста", - резюмировал Вучич.

Правительство Сербии и китайская компания Hesteel в апреле 2016 года заключили договор купли-продажи сербского металлургического комбината "Железара Смедерево" на сумму €46 млн. Комбинат, находившийся до этого в частных руках, вернулся в собственность сербского государства в 2012 году. В январе 2012 года американская компания US Steel продала это убыточное сталелитейное предприятие правительству Сербии за символическую сумму в $1.

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции "Экономического пояса Шелкового пути" (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и "Морского Шелкового пути", которые являются частями инициативы "Один пояс, один путь". Эти проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, на интенсификацию научно- технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.