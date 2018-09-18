Пять регионов РФ получат около 250 га земли на строительство жилья для обманутых дольщиков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, во вторник одобрила передачу земельных участков органам государственной власти в регионах для целей жилищного строительства, почти 250 гектаров предназначены под строительство домов для обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам заседания комиссии.

"Восемь участков площадью 263 га предназначены под цели жилищного строительства, из них 5 участков площадью 247 га - для решения вопроса обманутых дольщиков. Участки расположены в Брянской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Удмуртской Республике и Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, механизм выделения земельных участков из федеральной собственности является одной из мер компенсации компаниям, которые достраивают проблемные дома.

О работе комиссии

"Передача земель - это только один из способов помощи дольщикам", - заявил на заседании комиссии ее председатель, вице-премьер Виталий Мутко, которого цитирует его пресс- служба. Мутко предложил регионам проработать дополнительные механизмы для решения проблем граждан, обманутых застройщиками, том числе используя механизмы вовлечения федеральных земель в оборот для жилищного строительства, отмечается в сообщении.

"Цель нашей работы - не осчастливить неэффективных правообладателей, сохранив им имущество, а обеспечить достижение задач, поставленных президентом", - приводятся в сообщении слова вице-премьера. Среди задач Мутко отметил увеличение ежегодного объема ввода жилья до 120 млн кв. м. "Ключевой инструмент для достижения этих целей - вовлечение в жилищное строительство неэффективно используемых федеральных земель, находящихся в границах городов. Мы должны активнее развивать города в исторически сложившихся границах", - сказал он.

Какие еще участки одобрила комиссия

Всего на заседании было одобрено выделение регионам 27 участков общей площадью 2215 га. В частности, один участок в Ростовской области площадью 11,7 га решением комиссии передается для строительства жилья семьям, имеющим трех и более детей, а еще 14 участков в Тверской области площадью 1948 га предполагается использовать для создания промышленных парков и технопарков, отмечается в сообщении ДОМ.РФ.