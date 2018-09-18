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Региональный Фонд развития промышленности начал работать в Карелии

Фонд будет кредитовать инвестиционные проекты от 20 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Региональный Фонд развития промышленности, который выдаст промышленным предприятиям кредиты по льготной ставке 5% годовых, начал работу в Карелии. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"В Карелии начал работу региональный Фонд развития промышленности. Он создан на базе Корпорации развития республики", - сказал Дмитрий Родионов.

По его словам, на создание фонда 40 млн рублей заложены в региональном бюджете и еще порядка 140 млн рублей планируется привлечь за счет внешних источников.

Он уточнил, что фонд будет кредитовать инвестиционные проекты от 20 млн рублей. "Предприятия смогут получить льготные кредиты под 5% годовых сроком до пяти лет. Подобные условия сегодня не может предложить ни один коммерческий банк", - пояснил вице-премьер.

По данным карельских властей, основу промышленности республики составляют лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, машиностроение и металлургия, энергетика. Объем инвестиций в основной капитал в республике вырос по итогам 2017 года на 11% и достиг 41,7 млрд рублей. Индекс промышленного производства за 2017 года составил 102,4%.

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