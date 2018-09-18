МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 7 тыс. участников российского рынка подключились к Национальному каталогу товаров с момента его запуска в пилотном режиме в июне 2018 года, сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором каталога.

"На данный момент каталог насчитывает более 130 производителей, 6,8 тыс. поставщиков, в нем зарегистрировано 220,2 тыс. товаров", - отметил гендиректор каталога Андрей Кириллов, подчеркнув, что участие в проекте добровольное и бесплатное.

По его словам, с каталогом уже работают ритейлер X5 Retail Group, Роскачество, производитель кассового оборудования "Атол", сервис для производителей по управлению цифровыми копиями товаров и продуктов Brandquad, Ассоциация компании розничной торговли (АКОРТ) и другие. К каталогу также подключилась первая табачная компания - British American Tobacco.

"Проект Национального каталога открывает новые возможности для оптимизации различных процессов и позволяет участникам рынка разговаривать на одном языке. Мы высоко оцениваем его потенциал, поэтому нам важно, чтобы стоящие перед ним цели и задачи были эффективно реализованы", - прокомментировал представитель "БАТ Россия" Максим Курганский.

Национальный каталог товаров - важная составляющая Единой системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Каталог будет содержать унифицированную информацию обо всех товарах, реализуемых на рынке. Участники товарооборота будут иметь к этим данным бесплатный доступ, при этом производители и дистрибьюторы не будут нести затраты на управление данными.

Кроме того, каталог будет интегрирован с федеральными информационными ресурсами Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества и ФНС. Полноценный запуск каталога запланирован на четвертый квартал 2018 года.