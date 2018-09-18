Авиакомпания "Азимут" запустила первый рейс из Ростова-на-Дону в Грозный

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе ростовская авиакомпания "Азимут" открыла во вторник первый рейс из Ростова-на-Дону в Грозный, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Это первый [рейс], сегодня были выполнены рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Грозный, Грозный - Ростов-на- Дону", - сказал собеседник. Минимальная цена на билет в одну сторону - 888 рублей.

Генеральный директор грозненского аэропорта Султан Гамбулатов считает, что это направление будет пользоваться спросом у пассажиров. "Азимут" уже выполняет рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург.

"Ростов - это "Ворота Кавказа". Уверен, что новое направление будет востребованным: много наших студентов там обучаются, по линии здравоохранения [жители Чечни] ездят [в Ростов-на-Дону]. Новое сообщение позволит также увеличить поток пассажиров по линии туризма. В советские времена этот рейс был очень востребованным", - сказал он ТАСС.

Также он рассказал, что ведутся переговоры с авиакомпанией "ЮТэйр" об открытии новых рейсов в Астрахань, Волгоград и Уфу. Кроме того, по словам Гамбулатова, "обговаривали открытие сообщения с Грузией и Абхазией".

Авиакомпания "Азимут" была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. "Азимут" планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров, парк перевозчика состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.