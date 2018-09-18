Мировые эксперты обсудят в Москве инновационные проекты в атомной энергетике

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ведущие российские и международные эксперты в атомной отрасли обсудят перспективные инновационные проекты в ядерной энергетике в ходе V Международной научно-технической конференции "Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики", которая пройдет со 2 по 5 октября 2018 года в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники имени Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ), говорится в сообщении Росатома.
"Основными темами обсуждения станут: "Инновационные проекты ядерных установок различного назначения"; "Ядерное топливо, теплоносители и новые материалы"; "Технологии замкнутого топливного цикла, обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами, технологическое решение проблем нераспространения ядерных оружейных материалов"; "Малая энергетика (стационарные, транспортабельные, плавучие, транспортные, космические установки)"; "Интегральные расчетные коды нового поколения и их применение для анализа безопасности ядерных энергетических установок и топливного цикла"; "Управляемый термоядерный синтез", - говорится в сообщении.
Конференция пройдет при поддержке Росатома, Международного агентства по атомной энергии, Российской академии наук и Ядерного общества России.
В сообщении отмечается, что в работе конференции примут участие эксперты из Белоруссии, Казахстана, Китая, Италии, Канады, Республики Корея, Чешской Республики, Бельгии, Японии, Бразилии и других стран.
Россию будут представлять 300 специалистов ведущих организаций и предприятий отечественной атомной отрасли, Ростехнадзора, научных центров и вузов.