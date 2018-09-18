Татарстан намерен развивать деловые связи с малайзийским штатом Джахор

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены развивать сотрудничество в сфере инвестиций и расширения деловых связей со штатом Джахор (Малайзия), где расположена зона экономического развития "Искандар". Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана во вторник.

"В 2013 году я уже посещал Джохор и зону экономического развития "Искандар". За прошедший период здесь произошло много положительных изменений. Мы тоже активно развиваем особые экономические зоны. Будем рады вновь посетить "Искандар" и наметить проекты возможные для сотрудничества", - цитирует пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова, который находится с рабочей поездкой в Малайзии.

Как добавил глава российского региона, в Джохоре развиты нефтехимическая, химическая, электронная, легкая и пищевая промышленность, а также обработка каучука. "По этим параметрам штат Джохор и Республика Татарстан во многом схожи друг с другом", - отметил Минниханов.

В штате Джохор расположена зона экономического развития "Искандар"" (Iskandar Development Region), которая является одним из крупнейших проектов в области регионального развития не только в Малайзии, но и во всей Юго-Восточной Азии. Зона экономического развития располагается на площади 2,2 тыс. кв. км с населением в 1,4 млн человек на южной оконечности Малаккского полуострова на территории штата Джохор, который имеет водную границу с Сингапуром и Индонезией.

Здесь пять зон, из которых зона вокруг города Джохор-Бару ориентирована на финансовый центр, зона Нусарайя - на промышленно-сервисный кластер, зоны портов Танджунг Пелепас и Пасир Гуданг - в морские транспортно-логистические кластеры, а зона аэропорта Сенай-Скудай - в авиационный транспортно-логистический кластер, включающий в себя крупный терминал, многофункциональный центр и парк высоких технологий.

Проект нацелен в первую очередь на привлечение инвестиций в сектор услуг в соответствии с государственной политикой по развитию наукоемких отраслей с большей добавленной стоимостью. Правительством выделены шесть основных отраслей, получивших преференциальный статус: "креативные" отрасли (дизайн, НИОКР, кино, реклама), образование, финансовые и консультационные услуги, здравоохранение, логистика и транспорт, туризм.