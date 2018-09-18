Федеральный реабилитационный детский центр устранил выявленные ФАС нарушения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выявленные в ходе строительства и ввода в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра устранены и не повлияли на реализацию инвестиционного проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения при закупке Минздрава в ходе строительства и ввода в эксплуатацию детского реабилитационного центра в рамках контракта стоимостью порядка 3 млрд рублей.

В ФКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" пояснили, что ФАС рассмотрел "пять жалоб, поданных от заявителей, не принимающих участие в аукционе". Комиссия ФАС пришла к выводу, что в техническом задании документации об аукционе были излишне детализированы требования к техническим характеристикам отдельных материалов, которые предполагалось использовать при выполнении строительных работ.

"Заказчиком (ФКУ "Дирекция единого заказчика- застройщика" - прим. ТАСС) внесены изменения в проект контракта, и проект направлен на подписание единственному участнику электронного аукциона", - уточнили в пресс-службе министерства.

Кроме того, по данным Минздрава России, комиссия ФАС пришла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика, "поскольку заявки участников закупки по указанным основаниям не отклонены".

"Таким образом ФАС России не выявлено существенных нарушений в процедуре размещения государственного заказа, отдельные недочеты документации и проекта государственного контракта устранены заказчиком оперативно и в установленный срок и не являются препятствиями для дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства объекта", - пояснили в пресс-службе Минздрава России.