Кадыров: КНР и Ближний Восток готовы инвестировать в возрождение "Чеченнефтехимпром"

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передача "Чеченнефтехимпром" в собственность региона откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. По его словам, китайские и ближневосточные компании заинтересованы инвестировать в возрождение нефтяной отрасли республики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром". Он поручил правительству в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия.

"Следует признаться, что от бывшего в довоенный период объединения "Чеченнефтехимпром" мало что осталось. Заводов, комбинатов, нефтепромыслов, сотен километров нефтепроводов нет. Но при хозяйском подходе можно восстановить, реконструировать, привлекая для этого отечественные и иностранные инвестиции. Предварительные договоренности с потенциальными инвесторами у нас имеются. Особенно большой интерес проявляют китайские и ближневосточные фирмы и компании", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, "Чеченнефтехимпрому" принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии.

"Теперь Чеченская Республика имеет реальную возможность задействовать неиспользуемое "Роснефтью" имущество и земли для привлечения инвестиций. Особенно в условиях санкций передача 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" Чеченской Республике откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест", - отметил глава Чечни.

Он также добавил, что передача компании не задевает интересы "Роснефти". "Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы дочерняя организация "Грознефтегаз" развивалась, увеличивала добычу нефти, вела разведочное бурение", - сказал Кадыров.