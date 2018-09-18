Строительство первого в СКФО сервисного центра BMW обойдется в 100 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы вложит 100 млн рублей в строительство первого на Северном Кавказе сервисного центра BMW. Центр планируется открыть до конца 2019 года на территории аэропорта, сообщила во вторник ТАСС помощник гендиректора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

"До конца 2019 года на территории аэропорта Махачкалы появится первый официальный сервисный центр BMW в СКФО, который будет включать в себя шоу-рум и сам сервисный центр. Сегодня состоялась церемония закладки символической капсулы на месте строительства будущего центра. Объем инвестиций в проект составит около 100 млн рублей", - сказала Гамзатова.

По ее словам, аэропорт Махачкалы выступил соучредителем компании "Балтавтотрейд - Каспий", которая будет реализовывать этот проект. Соответствующая договоренность была достигнута между руководством АО "Международный аэропорт "Махачкала" и представителя концерна в Росиии ООО "БМВ Русланд Трейдинг".

Сейчас проектирование завершено. Строительство планируется начать до конца года.

Рады инвесторам

По данным властей района, в аэропорту Махачкалы будет построено здание центра площадью более 2 тыс. кв. м. "Для жителей нашей республики - это не только возможность качественного ремонта своего автомобиля, но и рабочие места, налоговые отчисления в бюджет. Мы рады инвесторам, которые развивают экономику республики", - привели в пресс-службе аэропорта слова главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале этого года в Махачкале при содействии Корпорации развития Дагестана появился первый официальный дилерский центр Ford. В новом центре, где создано около 20 рабочих мест, можно приобрести автомобиль по ценам от производителя, провести диагностику и другие виды работ, предусмотренные требованиями техобслуживания.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана, в 2017 году обслужил рекордное количество пассажиров - 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года. В настоящее время в аэропорту строится международный терминал стоимостью около 1 млрд рублей, в третьем квартале 2019 года он будет введен в эксплуатацию. Согласно данным ЕГРЮЛ, АО на 99,9998% принадлежит ООО "Грандеко", 99,5% которого владеет предприниматель Саид Керимов.