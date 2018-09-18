США заявили, что Китай не может дать симметричный ответ на новые американские пошлины

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на продукцию из Китая. Об этом заявил во вторник в эфире телеканал CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

"Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на $150 млрд в год. Так что в этом смысле они безоружны", - констатировал глава минторга США.

Как напомнил министр, китайская сторона ранее заявила о готовности в качестве ответной меры ввести пошлины на американские товары на сумму $60 млрд. "Их логика такова, что $200 млрд - это около 40% от их общего экспорта в США, а $60 млрд - это около 40% нашего общего экспорта им", - добавил Росс.

Комментируя решение Вашингтона не облагать новыми пошлинами некоторые наименования высокотехнологичной продукции, поставляемой из КНР, в том числе смарт-часы Apple Watch, Росс заверил, что США пытались "как можно меньше затронуть потребителей". Глава американского минторга заострил внимание на том, что "в конечном счете никто не заметит эффекта от пошлин" в США, так как дополнительная стоимость товаров "будет разделена между тысячами и тысячами наименований продукции".

Новые американские пошлины

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.

В опубликованном во вторник вечером сообщении министерства коммерции КНР сообщается, что в связи с решением правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, китайские власти будут вынуждены пойти на ответные меры после повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайской продукции.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями (по $34 и $16 млрд) и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.