РЖД и Национальная компания железных дорог Франции договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров и председатель правления Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Гийом Пепи подписали план мероприятий по развитию сотрудничества двух компаний. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе международной выставки транспортной техники и технологий InnoTrans-2018.
"Дорожная карта" предусматривает комплекс мероприятий в области пассажирских и грузовых перевозок, инфраструктурных проектов, проектов в третьих странах, развития вокзальных комплексов, подготовки кадров, инноваций и научных исследований", - отмечается в сообщении РЖД.
Компании, в частности, планируют обсудить перспективы участия в проекте по созданию высокоскоростного грузо-пассажирского коридора "Евразия". Кроме того, стороны наметили проведение совместного семинара по тематике строительства высокоскоростных магистралей.
План сотрудничества также предусматривает обмен опытом в сфере унификации транспортно-пересадочных узлов и применения цифровых технологий, проведение маркетинговых исследований контейнерных перевозок из Китая во Францию и обратно, а также повышение эффективности пассажирского сообщения.