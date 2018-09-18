Кировская область рассчитывает увеличить валовый региональный продукт на 25% к 2021 году

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области прогнозируют рост валового регионального продукта (ВРП) на 25% к 2021 году по сравнению с 2017 годом за счет увеличения объемов промпроизводства, строительства и торговли. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона, опубликованном во вторник на сайте областного правительства.

Прогноз разработан в двух вариантах в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства. За основу взят вариант восстановления экономики умеренными темпами, уточнили в ведомстве.

"В 2017 году ВРП оценивается в размере 302,1 млрд рублей. Начиная с 2018 года объем ВРП начнет увеличиваться более высокими темпами и к 2021 году достигнет 380,1 млрд рублей по первому варианту и 381,3 млрд рублей по второму варианту", - говорится в документе.

Достигнуть таких показателей власти планируют за счет увеличения объемов промпроизводства на 10,5% относительно текущего года. Это станет возможным благодаря запуску новых производств в деревообработке и на оборонных предприятиях. В сельском хозяйстве рост прогнозируется на 4,2% к 2021 году. Кроме того, власти планируют за три предстоящих года ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья за счет массовой застройки микрорайонов Кирова, в 2018 году ввод жилых домов составит 550 тыс. кв. м.

В ближайшие годы ожидается сокращение инвестиций в обрабатывающие производства, так как ряд предприятий завершает инвестпроекты. При этом вырастут инвестиции по ряду направлений в связи со строительством новых школ, детских садов и дорог.

До 8 октября жители Кировской области могут внести свои предложения и замечания к прогнозу социально-экономического развития региона.