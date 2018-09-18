Трамп считает неуместным то, что ФРГ платит РФ миллиарды долларов за "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил во вторник, что считает неуместной ситуацию, при которой Германия платит России "миллиарды долларов" за строительство газопровода "Северный поток - 2". С такими словами он выступил перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов о "Северном потоке - 2", он подчеркнул, что обсудит с польским лидером "трубопровод, идущий в Германию". "Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, что, откровенно говоря, мы не считаем уместным, мы никогда не думали, что это уместно, и, конечно же, это очень плохо для народа Германии", - полагает Трамп.

"К большому несчастью для народа Германии, Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России. Я могу сказать, что народу Германии это не нравится", - утверждает президент США.

Трамп во время визита в июле в Брюссель на саммит НАТО несколько раз выступал с критикой в адрес тех членов альянса, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Он особенно резко критиковал Германию, назвав ее "заложником России".

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает категорически против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование проекта. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

О проекте "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия, весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.