Apple перечислила €14,3 млрд в счет неуплаченных налогов в Ирландии

ДУБЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple перевела €14,3 млрд на специально созданный правительством Ирландии депозитный счет в качестве компенсации за неоправданные налоговые льготы. Об этом ирландский министр государственных расходов и реформ, министр финансов Паскаль Донохью сообщил телеканалу RTE.

В том числе проценты за просроченные платежи составляют €1,2 млрд евро.

По словам Донохью, "ирландское правительство по-прежнему не разделяет мнение Еврокомиссии по "делу Apple" и пыталось отстоять свою позицию, в том числе в судебных инстанциях".

В августе 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить Ирландии неоправданные налоговые льготы. По данным ЕК, с 2003 по 2014 годы Apple платила до 1% налога при базовой ставке в Ирландии 12,5%.

Это произошло из-за того, что практически все европейские продажи Apple были зарегистрированы в Ирландии, где расположен главный европейский офис компании, а не в тех странах, где действительно была реализована продукция. Налоговый режим в Ирландии позволял американской корпорации не платить налоги с прибыли, получаемой от продажи продукции в ЕС.

Ирландское правительство с выводами ЕК не согласилось. Власти страны подчеркивали, что Apple не предоставлялись какие-либо особые условия (согласно законодательству ЕС, налоговые льготы избранным компаниям считаются незаконной государственной помощью), и корпорация работала в соответствии с ирландским законодательством.