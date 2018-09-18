Трамп пригрозил Китаю пошлинами еще на $267 млрд, если Пекин примет ответные меры

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные пошлины в отношении китайских товаров стоимостью еще $267 млрд в том случае, если Пекин предпримет ответные меры на действия Вашингтона, в том числе против американских фермеров и промышленных рабочих. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Они [пошлины] оказывают огромный эффект на Китай. Китай долгое время использовал Соединенные Штаты, и больше я этого позволять не могу", - сказал американский лидер. "Если будут введены ответные меры, направленные против наших фермеров, скотоводов и промышленных рабочих, если что-то из этого будет сделано, то мы введем пошлины еще на $267 млрд. Мы этого не хотим, но у нас, возможно, просто не останется выбора", - сказал он.

При этом, касаясь запланированных переговоров между представителями США и Китая по решению торговых вопросов, президент не исключил, что "на каком-то этапе станет возможным заключить сделку".

С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам президента Дональда Трампа, в случае если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.