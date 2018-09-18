Венесуэла намерена увеличить поставки нефти в Китай до 1 млн баррелей в день

ТАСС, 18 сентября. Венесуэльские власти намерены довести объем поставок нефти в Китай до 1 млн баррелей в день. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Каракасе президент южноамериканской страны Николас Мадуро, комментируя итоги своего визита в Пекин.

"Я определил срок в год, с 20 августа 2018 года по 20 августа 2019 года, чтобы удвоить добычу нефти, и мы должны достичь этих целей, и одна из них - миллион баррелей для Китая", - цитирует главу государства сайт радиостанции Union Radio. Мадуро назвал свой визит в Китай "историческим", отметив, что он начинает "новую эру" в двусторонних отношениях.

По итогам заседания Смешанной китайско-венесуэльской комиссии было подписано 28 соглашений о сотрудничестве. Они касаются нефтедобывающей, энергетической и горнодобывающей областей, а также сфер образования и культуры.

Добыча нефти в Венесуэле в этом году продолжает сокращаться. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, она может упасть с 1,24 млн баррелей в сутки в августе до 1 млн баррелей к концу года.

Нефть - главный экспортный продукт Боливарианской Республики, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно данным ООН, из Венесуэлы уехали уже около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.