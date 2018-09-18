Центр кластерного развития откроют в Ингушетии до конца сентября

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Первый Центр кластерного развития откроется в Ингушетии до конца сентября. Первоначально работа центра будет направлена на помощь и развитие сельскохозяйственного сектора республики, сообщил ТАСС министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев.

"Центр кластерного развития будет открыт в Назрани, его работа будет заключаться в проведении семинаров, тренингов, мастер-классов для аграриев и фермеров. Сотрудники центра будут помогать им в представлении своей продукции на различных выставках, в последствии это и сертификация продукции фермеров и ее вывод на рынки соседних регионов", - сказал Торшхоев.

По словам генерального директора будущего центра Анзора Аушева, центр будет сотрудничать с НИИ Сельского хозяйства Ингушетии для использования их разработок, а также с Аграрным колледжем республики и сельскохозяйственным факультетом ингушского вуза, который будет заниматься повышением квалификации фермеров и аграриев.

"Мы хотим показать фермерам, что вместо того, чтобы ждать денег от государства, их можно заработать грамотно построенной работой, но большинство наших фермеров простые работяги, которые умеют работать на земле, но ничего не знают о бизнес-планировании, к примеру. Вот мы и будет бесплатно этим заниматься, помогать им наладить отдел продаж, обеспечим правовое сопровождение, покажем и объясним, что в республике есть зоны, где можно выращивать бахчевые, что пока не популярно, или, например, тутовник", - сообщил ТАСС Аушев.

По его словам, изначально центр будет плотно заниматься пятью сельскохозяйственными направлениями: животноводством, зерновыми, рыбой, молочным производством и овощами. "Думаю, когда мы более-менее разберемся с сельскохозяйственным кластером, мы возьмемся за туристический и будем развивать это направление", - добавил гендиректор.

По информации министерства экономического развития республики, центр создается в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы Ингушетии "Экономическое развитие и инновационная экономика" за счет средств федерального и республиканского бюджетов.