США не намерены вводить санкции против компаний, участвующих в "Северном потоке - 2"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

Главу вашингтонской администрации спросили, собираются ли США вводить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток -2 ". "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", - заявил президент.

"Я думаю, что это смешно", - отметил хозяин Белого дома, говоря о расходах Берлина на проект трубопровода. "И я могу вам сказать, что немцам не нравится это", - заключил президент.

О проекте "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия, весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.