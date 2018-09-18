Более 400 зарубежных и российских компаний представят опыт на нефтегазовом форуме в Тюмени

ТАСС, 19 сентября. Более 400 иностранных и российских компаний представят свой опыт на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет с 19 по 20 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе форума.
"Более двух тысяч участников ожидается на Тюменском нефтегазовом форуме. В частности, на него соберутся топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители сопутствующего бизнеса из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 400 иностранных и российских компании представят свой опыт и наработки в нефтегазовой отрасли", - сказали в пресс-службе.
В частности, власти Тюменской области для развития сферы планируют подписать соглашения о реализации проектов с "Сургутнефтегазом" и "Газпром нефтью". "Убежден, что реализация соглашения послужит укреплению промышленного и научного потенциала нашего региона, дальнейшей успешной реализации долгосрочных проектов по разведке и добыче углеводородов, позволит достичь намеченных целей в обеспечении экологической безопасности", - приводит пресс-служба форума слова губернатора Тюменской области Александра Моора.
IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.