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Пенсионный закон

В Приморье выделят 6 млрд руб. на поддержку пенсионеров и людей предпенсионного возраста

Право на различные виды социальной поддержки в Приморье должны получить более 4 тыс. граждан трудоспособного возраста

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют в следующем году выделить на поддержку пенсионеров и людей предпенсионного возраста 6 млрд рублей, сообщает в среду администрация региона.

"Законопроекты, направленные на социальную поддержку граждан предпенсионного возраста, разработаны по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Всего на поддержку пенсионеров и людей предпенсионного возраста в региональном бюджете предусмотрят 6 млрд рублей", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации края.

Все меры социальной поддержки, которыми сегодня пользуются пенсионеры, с 2019 года будут распространяться на женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин с 60 лет.

Всего, по предварительным данным, право на различные виды социальной поддержки в Приморье получат более 4 тыс. граждан трудоспособного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, второе чтение должно состояться 24 сентября. Президент РФ Владимир Путин 29 августа предложил скорректировать документ, в том числе установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет (вместо предложенных правительством 63). Также глава государства выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию.

Теги
Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
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