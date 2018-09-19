Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом в нефтяной компании

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Артем Сидоров, который ранее руководил Росприроднадзором, возглавил природоохранное направление в "Новом Потоке". Об этом в среду сообщает нефтяная компания.

"На должность вице-президента New Stream Group по природоохранной деятельности и экологии назначен Артем Сидоров, имеющий значительный опыт работы в профильных федеральных ведомствах, в частности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), которую он возглавлял с сентября 2015 года по август 2018 года", - говорится в сообщении.

В "Новом Потоке" Артем Сидоров, среди прочего, сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов компании, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

"Новый Поток" в ходе своей работы всегда руководствуется принципом бережного отношения к окружающей среде. Уверен, что благодаря обширному опыту и высокому профессионализму Артема Георгиевича, наши проекты в сфере экологии и природоохраны получат новый импульс для развития, - отметил председатель совета директоров группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров.

Решение было озвучено в рамках IX Тюменского нефтегазового форума, который проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

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