Сеул и Пхеньян начнут работы по стыковке железных дорог до конца 2018 года

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились в 2018 году начать работы по соединению транспортных артерий двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

"Юг и Север согласились начать в течение года работы по соединению железных и автомобильных дорог на востоке и западе", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что этот проект ставит конечной целью выход на российский Транссиб для быстрой доставки южнокорейских товаров в Европу.

Технопарк в Кэсоне

КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристического проекта в горах Кымгансан, говорится в тексте совместной декларации.

"Работа Кэсонского индустриального комплекса и туристического проекта в Кымгансане будет возобновлена, как только это позволит ситуация", - говорится в соглашении.

Технопарк в Кэсоне впервые открылся в 2004 году. Там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. северокорейцев. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила $500 млн. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником.

В Южной Корее заподозрили, что часть получаемых Севером валютных средств от этого совместного проекта шла на развитие его ядерной и ракетной программ. Введенные впоследствии Совбезом ООН санкции пока не позволяют его дальнейшую эксплуатацию.

Центр встреч для семей, разделенных Корейской войной

КНДР и Республика Корея откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей.

"Стороны согласились открыть на постоянной основе центр встреч членов разделенных [Корейской войной 1950-1953 годов] семей", - говорится в соглашении.

С середины 1980-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка мероприятий, в ходе которых свыше 21 тыс. пожилых корейцев смогли увидеть своих родных и близких, с которыми потеряли связь после Корейской войны. Первая из них состоялась в 1985 году, после нее такие встречи были возобновлены лишь в 2000 году и продолжались с перерывами до августа 2018 года. Всего в Корее насчитывается около 50 тыс. родственников из разделенных семей.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.