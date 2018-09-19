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Кабмин выделил 4,9 млрд рублей на создание комфортной среды в малых и исторических городах

Денежные средства распределены между 43 субъектами России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 43 регионам 4,9 млрд рублей на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Дотации в размере 4,9 млрд рублей распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В частности, Татарстан получит 905 млн рублей, Нижегородская область - 325 млн, а Калининградская - 315 млн. Подмосковью выделяется 250 млн рублей, Ростовской и Рязанской областям - 125 млн, а Ингушетии, Карелии и Коми - по 30 млн.

Конкурс проводится с 2018 года. В нем участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Финал конкурса состоялся 29 мая 2018 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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