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Премьер Малайзии выступил против строительства АЭС в стране

Махатхир Мохамад считает, что в стране не смогут обеспечить безопасность утилизируемого ядерного топлива

ТАСС, 19 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил против строительства в стране атомных электростанций по соображениям безопасности. Заявление главы правительства приводит в среду газета Star.

"Считаю, что мы не сможем обеспечить безопасность утилизируемого топлива", - отметил премьер. Он также напомнил о "негативном опыте использования АЭС в Чернобыле и Японии, которая постоянно испытывает проблемы с атомными станциями".

Премьер также заявил, что и ранее, когда он занимал пост главы правительства (1981-2003), он "выступал против возведения АЭС". "Сейчас, пока я нахожусь у власти, мы не будем развивать мирный атом", - добавил Махатхир Мохамад.

Предыдущий кабмин во главе с Наджибом Разаком планировал построить к 2030 году не менее трех станций, которые должны были обеспечивать до 15% выработки электроэнергии в стране.

Теги
МалайзияНаджиб РазакМахатхир Мохамад
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