Китайская ресторанная сеть Haidilao привлекла $963 млн в ходе IPO

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших и самых известных сетей ресторанов в Китае Haidilao привлекла $963 млн в ходе первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщила в среду местная газета Standart.

Всего компания выпустила 424,5 млн акций. Стоимость каждой составила 17,8 гонконгских долларов (2,27 доллара США), что является верхней границей установленного ранее ценового диапазона, который начинался от 14,8 гонконгских долларов. Котировки бумаг на бирже начнутся с 26 сентября.

Около 60% полученных в ходе IPO средств планируется вложить в дальнейшее расширение сети в КНР и за рубежом.

Ресторан острой сычуаньской кухни, основанный в 1994 году не окончившим школу бывшим сварщиком тракторного завода Чжан Юном, ныне имеет 368 филиалов почти во всех провинциях Китая, а также в Гонконге, Сингапуре, Токио, Сеуле и Лос-Анджелесе. Их число в ближайшие месяцы планируется увеличить еще на 180-220 заведений, в том числе за счет экспансии на рынке США и Канады.

По итогам прошлого года доход этой популярной сети увеличился почти на 40% и достиг 1,028 млрд гонконгских долларов (161 млн долларов США). В минувшем году клиентами этих ресторанов стали 103,2 млн человек.