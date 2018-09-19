Трюдо обсудил с Трампом переговоры о будущем NAFTA

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону во вторник вечером продолжающиеся между двумя странами переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в среду сообщила канцелярия главы канадского правительства.

"Лидеры обсудили продолжающиеся переговоры по NAFTA. Премьер-министр подтвердил, что по-прежнему поддерживает заключение сделки, которая была бы выгодна двум странам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трюдо выразил Трампу соболезнования в связи с гибелью американцев из-за последствий урагана "Флоренс".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора. Новый раунд переговоров начнется в американской столице 19 сентября.

"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем - штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с. Атмосферное явление в настоящее время находится вблизи границы штатов Восточного побережья США Массачусетс и Нью-Гэмпшир и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 11 м/с. Число жертв циклона уже превысило 30 человек.