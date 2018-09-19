ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" сохраняет планы по добыче нефти на ближайшие три-пять лет, а после этого компании будут нужны меры по стимулированию добычи, которые обсуждались 18 сентября на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Он также напомнил, что в 2020 году компания планирует увеличить добычу углеводородов до более 100 млн т.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра по развитию нефтедобывающей отрасли РФ сказал, что добыча нефти в России в 2018 году составит 553 млн т, в 2021 году страна выйдет на пик добычи - 570 млн т. Однако без стимулирования отрасли показатель может упасть на 44% к 2035 году. Он также сообщил о предлагаемых Минэнерго и Минприроды шести новых типах мер и льгот, направленных на стимулирование добычи.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.

Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

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