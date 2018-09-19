"Газпром нефть" разрабатывает стратегию развития до 2030 года

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" разрабатывает стратегию развития компании до 2030 года, сообщил на Тюменском нефтегазовом форуме глава компании Александр Дюков.
"Я говорю о нашей стратегии развития до 2030 года", - сказал он.
В пресс-службе "Газпром нефти" ТАСС уточнили, что документ еще разрабатывается и пока не утвержден.
Добыча "Газпром нефти"
Добыча "Газпром нефти" может составить к 2025-2030 году 150-200 млн т углеводородов, сообщил Дюков.
"Это может быть 150 и 200 млн т", - сказал Дюков, добавив, что давать точные прогнозы пока рано.