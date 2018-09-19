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IX Тюменский нефтегазовый форум
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"Газпром нефть" разрабатывает стратегию развития до 2030 года

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" разрабатывает стратегию развития компании до 2030 года, сообщил на Тюменском нефтегазовом форуме глава компании Александр Дюков.

"Я говорю о нашей стратегии развития до 2030 года", - сказал он.

В пресс-службе "Газпром нефти" ТАСС уточнили, что документ еще разрабатывается и пока не утвержден.

Добыча "Газпром нефти"

Добыча "Газпром нефти" может составить к 2025-2030 году 150-200 млн т углеводородов, сообщил Дюков.

"Это может быть 150 и 200 млн т", - сказал Дюков, добавив, что давать точные прогнозы пока рано.

Теги
Тюменская областьIX Тюменский нефтегазовый форум
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