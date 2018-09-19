В Индии заявили, что Россия заинтересована в инвестициях в медиасферу страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские компании демонстрируют интерес к инвестициям в индийские индустрии медиа и развлечений. Об этом заявил в среду журналистам управляющий директор Национального агентства по развитию и стимулированию инвестиций Invest India Дипак Багла.

Как указал Багла, российские инвесторы открывают для себя новые сферы сотрудничества с республикой. "Мы видим очень большой интерес России к инвестициям в индустрии медиа и развлечений", - сказал он. Так, по его словам, в настоящее время обсуждается возможность организации вещания телеканала на русском и английском языках для российской и индийской аудиторий.

Багла сообщил, что за поддержкой в агентство уже обратились 40 компаний из России. "Мы работаем с инвесторами, рассказываем об имеющихся в Индии возможностях, помогаем разрабатывать стратегию, искать площадку и партнеров и в конечном итоге реализовывать инвестиционный проект", - пояснил он.

О создании специального российского департамента в Национальном агентстве по развитию и стимулированию инвестиций Invest India заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время проведения 18-го двустороннего российско-индийского саммита в Санкт-Петербурге 1 июня 2017 года. Новый департамент занимается работой с российскими инвесторами и оказывает им комплексную поддержку.