Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала об отмывании денег эстонским отделением

ТАСС, 19 сентября. Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Об этом говорится в сообщении Danske Bank.

Борген проинформировал об уходе совет директоров. "Danske Bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом", - приводит слова Боргена пресс-служба банка.

Он указал, что считает уход в отставку наилучшим решением, хотя проведенное независимое расследование и показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Борген продолжит работать до назначения нового главы банка.

В среду Danske Bank должен обнародовать результаты собственного расследования подозрений по отмыванию денег через его эстонское отделение.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. При этом газета Financial Times сообщала, что незаконные транзакции совершались и ранее: так, по информации, которую она привела со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, объем переведенных таким образом денег через отделение лишь за один 2013 год составил $30 млрд.

Внутреннее расследование, проводимое банком, затронуло транзакции на сумму $150 млрд, уточняет The Wall Street Journal.