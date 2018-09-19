Минсельхоз оценил потери аграриев от погодных аномалий более чем в 5,85 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба аграриев от введения ЧС из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов составляет 5,85 млрд руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в Госдуме.

"В результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации на сегодняшний день введен в 23 регионах. Минсельхоз ведет постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций на всей территории России. Пока экспертная оценка проведена только по 18 регионам, и сумма ущерба на сегодняшний день по этим регионам - 5 млрд 850 млн руб.", - сказал он.

По результатам экспертной оценки всех пострадавших регионов будет получена конечная сумма, которая покажет полный объем ущерба, добавил министр. Далее, по его словам, правительство России проведет оценку по компенсациям.

Как отметил Патрушев, еще одной проблемой, с которой столкнулись аграрии, стал рост цен на горюче-смазочные материалы. Для решения этой проблемы правительство выделило из федерального бюджета 5 млрд руб., напомнил он.

Общая посевная площадь, по словам министра, в этом году составила более 79,5 млн т, в том числе 52,5 млн т пришлось на яровые культуры. Под всю посевную площадь внесено почти 2 млн т действующего вещества минеральных удобрений, что практически находится на уровне прошлого года, несмотря на повышение цен. Учитывая финансовую нагрузку на аграриев, Минсельхоз вместе с Минпромторгом договорились с производителями минеральных удобрений о фиксации цен в период осенних полевых работ, сообщил Патрушев.

При этом он отметил качество засеянных площадей. Так, по словам министра, площадь, засеянная элитными семенами, составила чуть меньше 6 млн га. "В текущем году предприятия сумели переформатировать производство и сделать упор на высокомаржинальные культуры - такие как соя и рапс, площади под которые увеличены на 1,3 млн га и впервые в истории России составили порядка 14 млн га", - сообщил Патрушев.

Кроме того, в этом году достигнут исторический максимум по посевным площадям подсолнечника, которые составили более 8 млн га, по льну масличному - 700 тыс. га. Посевы сахарной свеклы и льна-долгунца сохранились на уровне прошлого года, добавил он.