Итальянские агропоставщики планируют наращивать инвестиции в Россию

По мнению посла Италии в России Паскуале Терраччано, Италия, которая на сегодняшний день занимает седьмое место среди поставщиков агропромышленных продуктов в Россию, может улучшить свои позиции. По его словам, для того, чтобы добиться такого результата, итальянским поставщикам необходимо, прежде всего, следить за качеством поставляемой в Россию продукции. Он также напомнил, что в первом полугодии 2018 г. Италии удалось увеличить экспорт продуктов питания и напитков на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом посол выразил надежду, что национальным поставщикам удастся по итогам года сохранить такие же темпы роста.

Челесте напомнил, что в этом году в выставке World Food в Москве принимают участие 44 производителя итальянской продукции. "В этом году было более 30, и мы видим, как предложение высококачественной итальянской еды растет", - заключил он.

По его мнению, в рамках выставки, число посетителей которой достигло 35 тыс. человек, удастся заключить экспортные контракты, а также провести встречи с импортерами и представителями экспортеров из России, Армении и Белоруссии.

В рамках данной программы в выставке World Food участвуют 17 итальянских компаний. "Она необходима, потому что за счет нее пришли те компании, которые не экспортировали раньше сюда. Мы их убедили в том, что их продукт достоин того, чтобы о нем знали в мире, и будем стараться дальше их продвигать", - сказал Челесте.

По его словам, агентство также внимательно относится к процессам организованной дистрибуции, особенно в удаленных от европейской части городах России. Небольшие объемы произведенной в Италии продукции также реализуются через торговые сети.

Он также отметил, что чаще всего итальянская продукция продвигается в России по каналам HoReCa (сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж - прим. ТАСС). "Кто-то, где-то попробует продукт в ресторане, и он сразу хочет попробовать его купить или сделать", - пояснил Челесте.

"Продукты пользуются спросом, и мы работаем ради этого тоже, чтобы привлечь итальянские инвестиции сюда в Россию", - уверен он. Челесте отметил, что такие инвестиции не дают мгновенного результата, они могут оказать влияние на рынок только через определенный промежуток времени. Тем не менее, представители агентства очень довольны достигнутым результатом.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Итальянские поставщики продуктов питания и напитков активно развиваются на российском рынке и планируют наращивать в него объем инвестиций. Такую точку зрения ТАСС в кулуарах выставки World Food в Москве высказал директор отдела по развитию торгового обмена при посольстве Италии в России, Агентства ИЧЕ Паоло Челесте.

По его словам, Италия является лидером по объему поставок вина, кофе и макаронных изделий в Россию. При этом если поставки вина и кофе из Италии в Россию в первом полугодии 2018 г. выросли на 12% и 7% соответственно, то по макаронным изделиям страна немного снизила свои позиции на рынке.

Снижение доли Италии на отечественном рынке в основном связано с желанием некоторых национальных производителей локализировать производство на территории России, пояснил Терраччано. Кроме того, по его мнению, у некоторых итальянских продуктов, например, у оливкового масла, консерв, соусах, сладостях и кондитерских изделий есть определенный потенциал для роста. Сейчас итальянские кондитерские изделия занимают 17,3% российского рынка, а консервы - 9,7%, но в перспективе, по данным Терраччано, могут стать "еще более популярными".

Говоря о последствиях введенного Россией в августе 2014 г. продовольственного эмбарго, Терраччано отметил, что итальянские продукты за четыре года потеряли из-за этого почти 2 процентных пункта, снизив свою долю на российском рынке с 11,4% до 9,7%. Он добавил, что за эти годы в России появились другие страны-поставщики.