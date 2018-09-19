Более половины полисов ОСАГО продается через интернет

"Количество договоров ОСАГО, которые заключаются в виде электронного документа, растет и уже превысило отметку 53%. Ожидаем, что и дальше будет расти, все больше и больше компаний переходят на заключение договоров в таком виде, включая помощь клиентам в заключении договоров в своих офисах", - сказал он.

Возможность купить полис ОСАГО онлайн доступна россиянам с 1 июля 2015 года. С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать электронные полисы. С этого момента доля электронного ОСАГО в продажах стала резко расти.